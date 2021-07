"Höchste Eisenbahn" - Liga-Trainer von Videobeweis überzeugt

Die Trainer der zwölf Bundesligisten sind mehrheitlich Fans des Video-Schiedsrichters, der in Österreich unmittelbar vor der Einführung steht. Der Fußball werde insgesamt gerechter, so der Tenor in der von der APA - Austria Presse Agentur vor Saisonstart durchgeführten Umfrage. "Es ist höchste Eisenbahn, dass der VAR kommt bei uns", sagte etwa WSG-Trainer Thomas Silberberger. "In Summe halte ich den VAR für eine hilfreiche Neuerung", lautete das Urteil von Dietmar Kühbauer.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Der VAR hält in Österreich Einzug, Liga-Trainer befürworten das