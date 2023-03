Höchster Bundesliga-Besuch in einer Runde seit Reform 2018

In der Fußball-Bundesliga ist am Sonntagabend ein Zuschauerrekord gefallen. Mehr als 64.000 Besucher kamen zu den sechs Spielen der 21. Runde. Damit wurde die bisherige Bestmarke für eine Runde seit der Liga-Reform und Aufstockung von zehn auf zwölf Teams im Jahr 2018 übertroffen. Diese lag laut Bundesliga-Angaben bei 58.679 Zuschauern, die im Februar 2020 - also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie - in der 19. Runde der Saison 2019/20 in die Stadien gekommen waren.

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Mehr als 18.000 Zuschauer kamen in die neue Raiffeisen Arena nach Linz

Rapids Heimspiel gegen die WSG Tirol (2:0) verfolgten am Sonntag 19.400 Fans. Dazu kamen auch im Schlager des LASK zu Hause gegen Tabellenführer Meister Salzburg (0:2) in der neuen Raiffeisen Arena in Linz mehr als 18.000 Zuschauer, bei Sturm Graz gegen Austria Wien (3:1) waren es rund 16.000. Genaue Zahlen lagen am Sonntagabend aus beiden Stadien noch nicht vor - im Gegensatz zu Altach gegen Ried (4.271 Zuschauer), Austria Klagenfurt gegen Hartberg (3.692) und WAC gegen Austria Lustenau (3.076). Die Allzeit-Höchstmarke in der Bundesliga-Geschichte war jedenfalls außer Reichweite. Am 20. April 2008 sahen 83.921 Menschen die fünf Partien der vorletzten Runde vor der Heim-EM 2008. Rapid fixierte damals den bisher letzten Meistertitel, Austria Kärnten in einem ausverkauften Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (27.800 Zuschauer) den Klassenerhalt.