Hoffen auf Winterzugänge bei den Bergheim-Frauen

Saures statt Süßes, so lautete die Halloween-Bilanz der Bergheim-Fußballerinnen.

Statt wichtiger Punkte im Abstiegskampf der Bundesliga gab es am Sonntag eine 2:3-Niederlage gegen den FC Südburgenland. Das tat weh, wie die sportliche Leiterin Anna Hengstl bekräftigt: "Der Gegner wäre zu schlagen gewesen." Teresa Knauseder brachte die Gastgeberinnen gegen das bisherige Schlusslicht zwar in Führung (17.), doch danach drehten die Burgenländerinnen das Spiel. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Chiara Lapuste in der Nachspielzeit kam zu spät.

Nur dank der neuen Regelung (direktes Duell geht vor Tordifferenz) liegt Bergheim noch vor Wacker Innsbruck auf dem vorletzten Platz. "Wir haben vor der Saison viel Qualität verloren und uns komplett neu aufgestellt", sagt Hengstl. Der Hoffnungsschimmer sind mögliche Verstärkungen im Winter, mit denen das Team von Trainer Dragan Terzic neuen Schwung holen sollte.

Weiterhin in Topform spielt die Stroblerin Sophie Hillebrand, die mit Sturm Graz nach dem 4:1 in Neulengbach gleichauf mit Spitzenreiter St. Pölten auf Platz zwei liegt. Mit den Ex-Bergheimerinnen Sarah Wiener, Anna Zimmerebner und Jana Kofler sowie Trainerin Lisa Alzner aus Elixhausen hat der LASK den Herbstmeistertitel in der OÖ-Liga mit zehn Siegen in elf Spielen und 77:1 Toren geholt.