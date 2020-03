Ibertsberger folgt Schmidt als Trainer in St. Pölten nach

Tabellenschlusslicht St. Pölten geht mit neuem Trainer in den Abstiegskampf. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekanntgab, wurde der bisherige Amtsinhaber Alexander Schmidt beurlaubt, Robert Ibertsberger, 2019 Interimscoach der Wiener Austria, übernimmt. "In Anbetracht der prekären Situation mussten wir (...) reagieren", teilte General Manager Andreas Blumauer in einer Aussendung mit.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Vor einem Jahr coachte der 43-Jährige die Austria