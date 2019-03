Ibertsberger könnte bei Austria noch länger Trainer bleiben

Austria-Sportdirektor Ralf Muhr will bei der Suche nach einem neuen Chefcoach nichts überstürzen. Wie er am Montag im Rahmen eines Pressetermins betonte, werde Robert Ibertsberger die Mannschaft gegebenenfalls auch in die Meistergruppe führen. "Robert Ibertsberger ist in den nächsten Wochen Cheftrainer, ich werde mich parallel dazu mit der Trainersuche befassen", sagte Muhr.

SN/APA (Archiv)/GERT EGGENBERGER Ibertsberger folgt auf Letsch