Žiković fix bei Red Bull Salzburg

Fußball-Serienmeister machte am Dienstag die Verpflichtung des 16-jährigen kroatischen Supertalents Žiković offiziell. Er wird vorerst bei der U18 zum Einsatz kommen.

Rocco Žiković unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Der Mittelfeldspieler kommt von NK Istra und gilt als einer der talentiertesten Kicker Europas in seiner Altersklasse.

Sportdirektor Christoph Freund äußerte bereits vor einiger Zeit im SN-Gespräch seine Freude über den DEal: "Žiković ist ein sehr interessanter Spieler und hochtalentiert. Wir beobachten ihn schon sehr lange", erklärte Freund im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten". "Und er passt perfekt zu unserem Stil." Kroatiens "Wunderkind" kann im defensiven Mittelfeld und als Innenverteidiger eingesetzt werden. Die Ablösesumme soll inklusive Bonuszahlungen drei Millionen Euro betragen.

Žiković wäre, wenn er dereinst in die erste Mannschaft aufsteigt, der neunte Legionär aus Kroatien beim Salzburger Club seit dem Einstieg von Red Bull 2005. Mit Spielern aus dem Land des aktuellen Vizemeisters hat Red Bull Salzburg meist gute Erfahrungen gemacht. Niko Kovac beendete in Salzburger seine aktive Karriere und startete seine Trainerlaufbahn beim FC Liefering, ehe er später unter anderem kroatischer Teamchef und Coach des FC Bayern wurde. Die längste Salzburg-Zeit hat Duje Caleta-Car genossen, er war auch das beste Geschäft für die Salzburger. Geholt wurde er praktisch zum Nulltarif, sein Verkauf an Olympique Marseille 2018 spülte rund 20 Millionen Euro in die Clubkasse.

Kroatische Legionäre bei Red Bull Salzburg

Name Jahre Bewerbsspiele Tore Luka Sucic seit 2020 11 1 Marin Pongracic 2017 - 2020 56 0 Josip Radosevic 2016 - 2017 28 5 Duje Caleta-Car 2015 - 2018 130 4 Ante Roguljic 2013 - 2015 2 1 Nikola Pokrivac 2009 - 2011 46 7 Manuel Pamic 2008 - 2009 7 0 Niko Kovac 2006 - 2009 79 9

Quelle: SN