Ilzer fordert strukturierten Tagesablauf von Austria-Profis

In der Coronavirus-bedingten Pause der österreichischen Fußball-Bundesliga hat Austria-Trainer Christian Ilzer einige Tipps für seine Profis parat. "Entscheidend ist, dass man den Tag strukturiert. Sonst ist es schwer, danach wieder in die Gänge zu kommen", so der Steirer am Sonntag.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Ilzer hält sich und sein Team fit