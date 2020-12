Ilzers "schöner Abend": Sturm-Hoch hält an, Austria am Boden

Christian Ilzer saß nach einem "schönen Abend" für Sturm Graz zufrieden wie wohl noch nie zuvor am Pressepodium in Wien-Favoriten. Der Ex-Coach der Austria holte mit seinem aktuellen Team einen 4:0-Sieg, die "Blackies" eroberten damit zumindest für einen Tag Platz drei. Während bei Sturm unter dem im Sommer geholten Ilzer alles eitel Wonne ist, trabten die Austrianer schier sprachlos vom Feld. Coach Peter Stöger blieb sachlich, in Routinier Markus Suttner kochte es.

SN/APA/HANS PUNZ Christian Ilzer kann zufrieden sein