Im Cupfinale Sturm Graz gegen Rapid steckt auch viel Red Bull Salzburg

Erstmals seit 2013 steht Fußballmeister Salzburg nicht in einem Endspiel im ÖFB-Cup. Am Sonntag gibt es nach vier Jahren Bullen-Dominanz einen neuen Sieger: Sturm Graz oder Rapid.

In den vergangenen vier Saisonen hieß Österreichs Cupsieger jeweils Red Bull Salzburg. Den Gewinn des kleinen Jubiläumstitels in Serie verhinderte Sturm Graz im Viertelfinale, als die Steirer überraschend in Salzburg nach Elfmeterschießen siegten. Die Grazer waren zuvor auch das letzte Team gewesen, das einen Finalsieg der Bullen im Cup verhinderte. 2018 hatte Sturm im Finale im Klagenfurter Wörthersee-Stadion die Salzburger 1:0 nach Verlängerung besiegt. Dort treffen die Grazer am Sonntag auf Rapid (20.30 Uhr). Österreichs Rekordmeister wartet seit 1995 auf ...