Impfaktion vor Steiermark-Duell Hartberg-Sturm

Impfen vor dem Stadionbesuch. Das Steiermark-Duell der Fußball-Bundesliga zwischen TSV Hartberg und Sturm Graz steht im Zeichen einer Impfaktion zum Schutz gegen das Coronavirus. Im Vorfeld der Partie am Sonntag (14.30 Uhr) wird von 11.00 bis 14.00 Uhr gegenüber dem Hartberger Stadion in der Mittel- und Sportmittelschule von den Teamärzten des TSV geimpft, wie der Club am Dienstag bekannt gab. Die Aktion findet in Kooperation mit dem Land Steiermark und der Stadt statt.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Hartberg-Goalgetter Tadic ruft zur Coronaimpfung auf