Innenverteidiger Andrade kehrt zum LASK zurück

Innenverteidiger Andres Andrade kehrt zum Fußball-Bundesligisten LASK zurück. Wie die Linzer am Montag mitteilten, unterschrieb der Nationalspieler Panamas einen Vierjahresvertrag bis 2027. Zuletzt hatte Andrade zwei Saisonen bei Arminia Bielefeld in Deutschland gespielt. Für den LASK absolvierte der 24-Jährige ab 2019 insgesamt 58 Spiele.

"Mit seiner Qualität und der Erfahrung, die er in Deutschland sammeln konnte, wird er uns definitiv weiterhelfen", sagte Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic. Andrade wurde in der Saison 2020/21 zum Stammspieler bei den Linzern und kam in sämtlichen Ligaspielen zum Einsatz. Mit Bielefeld stieg Andrade zuletzt aus der 2. Bundesliga ab, in der deutschen Bundesliga war er in der Vorsaison insgesamt 17 Mal aufgelaufen.