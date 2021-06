Innenverteidiger Gugganig wechselt von WSG Tirol zum WAC

Fußball-Bundesligist WAC verstärkt seinen Kader mit dem Abwehrspieler David Gugganig. Der 24-Jährige kommt von der WSG Tirol und erhält in Wolfsberg einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr. Bei den Tirolern war Gugganig seit 2017 aktiv, in der vergangenen Saison stand er in 31 von 32 möglichen Spielen am Feld. Jetzt verlässt der Innenverteidiger den Club ablösefrei.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA David Gugganig verlässt die WSG Tirol