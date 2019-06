Innsbruck-Juwel Taferner wechselt zu Dynamo Dresden

Matthäus Taferner ist vom Fußball-Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck in die zweite deutsche Liga zu Dynamo Dresden gewechselt. Dies teilten die Tiroler am Dienstag mit. 2017 debütierte der Mittelfeldspieler bei den Profis in Österreichs zweiter Spielklasse und war vergangene Spielzeit Schlüsselfigur der Amateure. Zu Saisonende erkämpfte sich der Youngster einen Stammplatz beim Bundesligisten.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Matthäus Taferner geht nach Dresden