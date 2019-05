Innsbruck vor Duell mit Mattersburg und dem Abgrund

Vor dem letzten Saisonauftritt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) zuhause gegen Mattersburg blickt Wacker Innsbruck in den Abgrund. Das Schlusslicht, das in der Qualifikationsgruppe zwei Punkte hinter Hartberg liegt, hat das Schicksal nicht mehr in eigener Hand und muss neben einem Sieg auch darauf hoffen, dass die Steirer ihr Heimspiel gegen die Admira nicht gewinnen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Wacker Innsbruck bleibt nur die Hoffnung