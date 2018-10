Intensive St.-Pölten-Trainersuche: "Haben große Auswahl"

Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer zu Rapid Wien läuft die Trainersuche bei Fußball-Bundesligist St. Pölten auf Hochtouren. "Wir haben eine große Auswahl und sind heuer viel interessanter als noch letztes Jahr", erklärte General Manager Andreas Blumauer nach dem Heim-0:0 gegen die Admira am Samstag gegenüber Sky. Interimscoach Marcel Ketelaer kündigte eine Lösung "in den nächsten Tagen" an.

SN/APA/HANS PUNZ Interims-Trainer Marcel Ketelaer (r.) mit Sandro Ingolitsch