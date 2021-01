"Intensive Zeit" für Bundesligist Sturm Graz in Umag

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Freitag nach der Anreise zum ersten Mal im Trainingslager in Umag auf dem Platz gearbeitet. "Es wird hier eine intensive Zeit sein, aber das Trainerteam wird die Belastungen so dosieren, dass am 17. Jänner gegen den WAC alle Spieler richtig frisch sind", berichtete Sturms Sportdirektor Andreas Schicker. Mit einem Sieg im Nachtragsspiel in Wolfsberg am Sonntag in einer Woche würden die Steirer die Tabellenführung übernehmen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Christian Ilzer will auch im Frühjahr wieder jubeln