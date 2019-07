Israeli Weissman schoss WAC mit Doppelpack zum Sieg

Das Überraschungsteam der vergangenen Fußball-Bundesliga-Saison ist auch in die neue Meisterschaft erfolgreich gestartet und führt die Tabelle nach den Samstag-Spielen an. Der WAC bezwang am Samstag die Admira dank drei Treffern von Neuzugängen mit 3:0 (1:0) und feierte den ersten Sieg in der Südstadt seit März 2016.

SN/APA/HANS PUNZ Matchwinner war der Israeli Shon Weissman