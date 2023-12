50 Jahre Bundesliga: Ein Bulle und drei Ex-Salzburger im Legenden-Team

Ehre für den Kapitän von Red Bull Salzburg: Andreas Ulmer gehört zum Besten, was die Liga in 50 Jahren zu bieten hatte.

Am 21. April 1974 war bei der Hauptversammlung des österreichischen Fußball-Bundes mit 158 zu 38 Stimmen beschlossen worden, die Bundesliga zu gründen. Bei der Jahresabschlussfeier der Bundesliga 2023 wurde am vergangenen Donnerstag daher das offizielle 50-Jahre-Team präsentiert. Gewählt wurde es von einer Jury bestehend aus Clubvertretern, Journalisten, Sporthistorikern und Fans. Aufgestellt wurde im vorgegebenen 4-4-2-System. Im Tor des Legenden-Teams steht Friedl Koncilia. Die Verteidigung bilden der ehemalige Libero von Austria Salzburg, Heribert Weber, Vorstopper Bruno Pezzey, Linksverteidiger Andreas Ulmer und Rechtsverteidiger Robert Sara. Im Mittelfeld stehen Peter Stöger, Andreas Herzog, Herbert Prohaska und Steffen Hofmann. Der Sturm wird von Toni Polster, der zum Abschluss seiner großen Karriere auch noch für Austria Salzburg kickte, und Hans Krankl gebildet. Die Rapid-Ikone Krankl schoss sich im letzten Jahr seiner großen aktiven Laufbahn, die ihn auch zum FC Barcelona führte, auch noch in die Herzen der Salzburger Fußball-Fans. Wegen seiner Tore gelang Austria Salzburg 1989 die Rückkehr in die Bundesliga.

Zum 50-Jahre-Trainer wurde Ivica Osim gewählt, der mit Sturm Graz große Erfolge gefeiert hat. Insgesamt haben die Akteure in der höchsten Spielklasse 4189 Spiele absolviert und 818 Tore erzielt. Es könnten auch noch Spiele und Tore dazukommen, denn der 38-jährige Kapitän von Red Bull Salzburg denkt noch nicht ans Aufhören. Auch am Samstag wird der Routinier, der als Linksverteidiger noch immer überzeugende Leistungen zeigt, die Bullen gegen Rapid auf das Feld führen. Der einzige noch aktive Spieler der 50-Jahre-Elf ist mit 14 Titeln Rekordmeister der Bundesliga und der Abwehrspieler hat bisher 416 Spiele in der Liga absolviert.

Zum Rekordspieler der Bundesliga wurde Heribert Weber mit 573 Einsätzen. Der gebürtige Steirer hat das Kunststück geschafft, sowohl bei Rapid (fünf Meistertitel) als auch bei Austria Salzburg 1994 (ein Titel) zur Kultfigur zu werden und beide Mannschaften in ein Europacup-Finale zu führen.

Wie Krankl und Weber hat auch Polster eine Salzburg-Vergangenheit. Von Jänner bis Juni 2000 gab es aber nur wenige Polster-Treffer zu bejubeln.