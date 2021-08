Jaissle vs. Pacult: Duell der Trainer-Generationen

Drei Jahrzehnte trennen Salzburgs Matthias Jaissle und Austria Klagenfurts Peter Pacult.

Meister gegen Aufsteiger lautet das Duell der fünften Bundesliga-Runde, das auch von den Persönlichkeiten in der Coachingzone unterschiedlicher nicht sein könnte. Wenn Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) in der Bullen-Arena Austria Klagenfurt empfängt, treffen mit Matthias Jaissle und Peter Pacult zwei Trainer-Generationen aufeinander.

Jaissle, 33 Jahre jung, sitzt seit dieser Saison im Cheftrainer-Sessel. Er ist der jüngste aller zwölf Bundesliga-Betreuer und bekommt es mit deren ältesten und damit auch erfahrensten zu tun. Pacult wird im Oktober ...