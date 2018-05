Jamnig wechselte von Wacker Innsbruck zum LASK

Florian Jamnig wird in Zukunft für den LASK auflaufen. Der Flügelspieler wechselt vom Bundesliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck zum Fußball-Europacup-Starter nach Oberösterreich. Wie die Linzer am Dienstag mitteilten, wurde der 27-Jährige vertraglich bis 2021 an den Verein gebunden. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

LASK-Trainer Oliver Glasner zeigte sich über die Verpflichtung zufrieden. "Florian Jamnig war einer unserer Wunschspieler und bringt alle Voraussetzungen auf dieser Position mit", sagte der Cheftrainer der Linzer. (APA)