Je ein Spiel Sperre für Austria-Coach Schmid und Pecirep

Austria-Trainer Manfred Schmid und Austria-Klagenfurt-Stürmer Darijo Pecirep sind am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga jeweils für ein Spiel gesperrt worden. Der gegen den WAC ausgeschlossene Schmid fehlt damit am Sonntag im Auswärtsmatch gegen die Admira, wenn es für die "Veilchen" um den Einzug in die Meistergruppe geht. Pecirep versäumt das "Finalspiel" der Klagenfurter um einen Top-sechs-Platz bei Rapid.

Austria-Coach Schmid für Admira-Spiel gesperrt