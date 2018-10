Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat WAC-Tormann Alexander Kofler und Innsbruck-Innenverteidiger Stefan Meusburger für je ein Spiel gesperrt. Kofler hatte am Samstag im Spiel gegen Salzburg wegen eines Handspiels außerhalb der Strafraumes die Rote Karte gesehen, Meusburger am Sonntag wegen einer Notbremse in der ersten Spielminute gegen Mattersburg.

Quelle: APA