Jeggo verlässt Sturm, um zu neuem Club zu wechseln

Mittelfeldspieler James Jeggo verlässt nach zweieinhalb Jahren Fußball-Bundesligist Sturm Graz. Wie der designierte Vizemeister am Mittwoch mitteilte, wolle sich der Australier im Sommer einem neuen Club anschließen. Der Vertrag des 26-jährigen Australiers läuft mit Saisonende aus. Die Entscheidung sei "für uns als unerwartet zu bezeichnen", sagte Sportdirektor Günter Kreissl in einer Aussendung.

"Jimmy hat mir heute mitgeteilt, dass er unser bestmögliches Letztangebot nicht annehmen wird. Natürlich ist man nach so einer erfolgreichen, gemeinsamen Reise in den letzten zwei Jahren enttäuscht, wenn eine weitere Zusammenarbeit nicht umsetzbar ist", erklärte Kreissl, betonte aber zugleich, "wie schwer Jimmy diese Entscheidung gefallen ist". Durch die Verpflichtung des Admiraners Markus Lackner habe man zudem schon Ersatz in der Hinterhand.

Jeggo kam im Winter 2015/16 vom australischen Erstligisten Adelaide United zu Sturm. Jüngsten Medienberichten zufolge soll die Wiener Austria an einer Verpflichtung des Zentrumsakteurs Interesse haben.

