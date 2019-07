Fußballmeister Red Bull Salzburg hat auch unter dem neuen Cheftrainer höchste Ansprüche. Trotz des verdienten 2:0-Siegs zum Ligastart gegen Rapid übten sich die Bullen in Selbstkritik.

