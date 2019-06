Jesse Marsch: "Red Bull Salzburg ist ein Verein mit viel Herz"

Der 45-jährige US-Amerikaner Jesse Marsch hat sich am Donnerstag erstmals an seiner neuen Arbeitsstätte präsentiert. Der künftige Trainer des österreichischen Fußball-Serienmeisters Red Bull Salzburg sparte nicht mit Lob für die bisherige Arbeit.

Marsch ist der Nachfolger des bei den Fans sehr beliebten Marco Rose, der heuer das Double gewinnen konnte. Rose trainiert ab Sommer den deutschen Bundesligisten Mönchengladbach. Marsch unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Jesse Marsch, der zuvor die New York Red Bulls trainierte und in der Vorsaison Co-Trainer bei RB Leipzig war, hat Salzburg aus der Ferne bereits beobachtet: "Ich kenne den Verein seit einigen Jahren. Es ist ein Verein mit großem Herz. Ich freue mich sehr, nächster Trainer von FC Red Bull Salzburg zu sein. Man sieht, dass die Mannschaft sehr eng miteinander, aber auch mit den Fans und mit der Stadt ist."

Für ihn gelte es nun, eine "gute Kombination zwischen Vergangenheit und Zukunft" zu finden.

"Es ist ein großes Jahr für den Club. Wir müssen Österreich und den österreichischen Fußball positiv repräsentieren", nahm Marsch Bezug auf die erstmalige Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase. Er könne es kaum erwarten, zu starten. "Schade, dass das erste Training noch nicht morgen ist", sagte Marsch. Offizieller Trainingsstart in Taxham ist am 24. Juni.

"Nach Marco Rose wird es für jeden Trainer in Salzburg schwer", zeigte sich Marsch beeindruckt von der Arbeit und den Erfolgen seines Vorgängers. In den vier Jahren, die er Christoph Freund bereits kennt, habe er feststellen können, dass es viele Parallelen im Denken über Fußball gebe.

Kapitän werde unverändert Andreas Ulmer bleiben, aber auch Spieler wie Alexander Walke, André Ramalho oder Zlatko Junuzovic verfügten über Leader-Qualitäten. Ob auf der Torhüter-Position in ähnlicher Weise wie in der Vorsaison rotiert werde, ließ er offen. Ob er noch Wünsche bezüglich Neuzugängen habe? Der Kader sei schon jetzt sehr gut, er habe hier eher das Problem von zu viel Qualität, scherzte der neue Trainer. Auch Christoph Freund befindet die Besetzung schon jetzt sehr gut: "Ich freue mich, mit diesem Kader in die Saison zu gehen."

Fränky Schiemer wird Co-Trainer

Sportdirektor Christoph Freund bestätigte außerdem, dass wie in den SN bereits gemeldet Fränky Schiemer einer der Co-Trainer von Marsch sein wird. "Wir sind überzeugt, dass Fränky uns weiterbringen wird", sagte Freund über den früheren Salzburg-Verteidiger, der zuletzt als Manager in Ried glücklos agierte. Noch zu besetzen ist die Position des Athletiktrainers.

