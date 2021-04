Joveljic schießt WAC zu erstem Sieg in Meistergruppe

Der WAC hat sich mit dem ersten Sieg in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga im Kampf um die Europacupplätze zurückgemeldet. Die Wolfsberger gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen WSG Tirol mit 2:0 (1:0), überholten die Tiroler und liegen nun auf Rang fünf. Matchwinner der Kärntner war Dejan Joveljic mit einem Doppelpack (6., 62.), der Führungstreffer hätte wegen eines Abseits in der Entstehung jedoch nicht gelten dürfen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB WAC-Matchwinner Joveljic dreht nach seinem Führungstor ab