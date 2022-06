Kaltenbrunner neuer Ehrenpräsident bei SK Rapid

Günter Kaltenbrunner ist am Montag im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung zum Ehrenpräsidenten des SK Rapid ernannt worden. Der 78-Jährige wurde in seiner aktiven Laufbahn einmal Meister und zweimal Cupsieger mit den Grün-Weißen. In der Saison 1993/94 wurde er Präsidium des SK Rapid und 1995 zum Präsidenten gewählt, das Amt übte er bis 1999 aus. Er blieb dem Club verbunden und ist noch Mitglied des Kuratoriums.