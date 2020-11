Kampf um den "Strich": WSG im Hoch, Austria müht sich weiter

Der Kampf um die sechs Plätze über dem ominösen "Strich" in der Fußball-Bundesliga hat schon nach acht Runden Fahrt aufgenommen. Den Fünften St. Pölten und den Neunten Ried trennen nur zwei Zähler. Die Innviertler lieferten am Sonntagnachmittag mit einem Sieben-Tore-Spektakel gegen Rapid die nächste Überraschung der Runde ab. Bereits zuvor kostete die WSG Tirol das Gefühl von zwei Erfolge en suite aus. Die Wattener liegen als Sechster so weit vorne wie schon lange nicht.

SN/APA (EXPA)/EXPA/STEFAN ADELSBERG Grund zum Jubeln haben derzeit die Tiroler