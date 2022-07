Kanuric wechselt von Rapid zu Bielefeld

U19-Fußball-Teamspieler Benjamin Kanuric wechselt nach Deutschland. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der mit 16 Jahren in die Akademie des Rapid Wien kam und in der Vorsaison Stammspieler in der zweiten Mannschaft war sowie auch zweimal in der Profimannschaft auflief, wurde vom deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld verpflichtet.