Linksverteidiger Emir Karic verlässt den SCR Altach nach Saisonende und wird künftig für den deutschen Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt spielen. Wie Darmstadt am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis Juni 2024. Karic wechselt ablösefrei, da sein Vertrag in Altach ausläuft. Bei den Vorarlbergern war der Oberösterreicher auch in dieser Saison eine Stammkraft.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Karic (l.) grätscht ab Sommer für Darmstadt