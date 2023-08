Karim Konaté verlängert bei Red Bull Salzburg bis 2028

Bevor die internationalen Spielerscouts Schlange stehen, hat Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg am Montag den Vertag von Stürmer Karim Konaté vorzeitig bis zum Jahr 2028 verlängert - und darin vermutlich nicht nur sein Salär nachgebessert, sondern auch eine für den Verein lukrative Ausstiegsklausel eingebaut. Konaté steht für eine schier unglaubliche Torquote: So traf der 19-Jährige von der Elfenbeinküste in bisher 14 Pflichtspielen für Red Bull Salzburg bereits neun Mal (plus drei Assists).