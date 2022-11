Kein langer Urlaub trotz langer Winterpause für Liga-Profis

Die österreichische Fußball-Bundesliga steht vor einer rekordverdächtig langen Winterpause. Aufgrund der WM in Katar steigt bereits am kommenden Wochenende die letzte Runde dieses Kalenderjahres, weiter geht es erst in gut drei Monaten ab Mitte Februar. Einen allzu ausgedehnten Urlaub können die Profis trotzdem nicht genießen - alle zwölf Clubs haben vor Weihnachten noch genügend Trainingseinheiten und Testspiele eingeplant.

Meister und Tabellenführer Salzburg stellt ab kommender Woche zehn bis 15 Kicker für diverse Nationalteams ab. Auch deshalb wird überlegt, unmittelbar nach dem Auswärtsmatch am Sonntag gegen Austria Klagenfurt einige Tage trainingsfrei zu geben. Vorgesehen ist, dass die "Bullen" bis etwa Mitte Dezember weitertrainieren, in dieser Zeit ist auch ein Camp im Ausland möglich. Details sollten gegen Ende dieser Woche bekannt sein.

Beim Zweiten Sturm Graz ist das Programm im Wesentlichen schon festgezurrt. Die Profis bleiben nach dem Auswärts-Duell am Sonntag mit dem LASK im Trainingsbetrieb, ihr dreiwöchiger Urlaub startet unmittelbar nach dem einwöchigen Übungscamp vom 2. bis 9. Dezember in Marbella. Bis dahin wollen die Steirer insgesamt sechs Testpartien absolvieren.

Im Gegensatz dazu schickt LASK-Trainer Dietmar Kühbauer seine Schützlinge gleich nach dem Sturm-Match auf Urlaub. Danach warten auf die Linzer von 30. November bis Mitte Dezember regelmäßige Einheiten, ehe ein weiterer Urlaub bis 2. Jänner auf dem Programm steht. Für die Rapid-Kicker gibt es nach dem Gastspiel in Hartberg am Samstag einige freie Tage, der Trainingsstart samt Testungen erfolgt am 21. November. Der Urlaubsbeginn ist für den 15. Dezember - sechs Tage nach der Testpartie im Allianz Stadion gegen den FC Schalke 04 - angesetzt. Am 3. Jänner fällt in Wien-Hütteldorf der Startschuss zur Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.

Bei Austria Klagenfurt wird der Trainingsbetrieb fortgesetzt, am 19. und 20. November steigt der "Wörthersee Cup" mit Hertha BSC, 1860 München und York United. Danach ist bis 4. Dezember frei. Es folgt eine Trainingswoche und ein weiterer, bis 5. Jänner anberaumter Urlaub.

Bei der WSG Tirol wird bis zum 1. Dezember trainiert, los geht es wieder am 27. Dezember. Das letzte Training der Wiener Austria findet nach derzeitigem Stand am 28. November statt, Vorbereitungsstart ist am 3. Jänner. Aufsteiger Austria Lustenau lässt bis 25. November trainieren und gibt den Profis bis 3. Jänner frei. Der Vorarlberger Lokalrivale Altach übt voraussichtlich bis 9. Dezember und startet am 2. Jänner neu. Beim WAC plant man derzeit mit einem Trainingsbetrieb bis 10. Dezember und einem Vorbereitungsauftakt am 9. Jänner.

Bei der SV Ried wird vom 14. bis 27. November pausiert und dann bis 16. Dezember trainiert, ehe eine weitere Pause bis inklusive 2. Jänner wartet. Schlusslicht TSV Hartberg setzt seinen Trainingsbetrieb bis 2. Dezember fort, der Trainingsstart im neuen Jahr erfolgt am 4. Jänner.