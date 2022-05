Kein neuer Vertrag für Schobesberger bei Rapid

Philipp Schobesberger wird Rapid wie erwartet mit Auslaufen seines Vertrags in diesem Sommer verlassen. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Der Oberösterreicher kam 2014 von Pasching zu Rapid, wo er schnell zum Stammspieler wurde und es sogar bis zum ÖFB-Teamspieler brachte. In den vergangenen Jahren hatte der 28-Jährige aber immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Der Flügelspieler absolvierte für Rapid 164 Pflichtspiele und erzielte dabei 31 Tore.

Schobesberger verlässt Rapid im Sommer