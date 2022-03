Kein Sieger bei Nullnummer zwischen WSG Tirol und Admira

Die WSG Tirol und der FC Admira haben sich am Samstag in der zweiten Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga torlos getrennt. Die Gastgeber hatten in einer ereignisarmen Partie im Tivoli Stadion Tirol die besseren Szenen, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Die Niederösterreicher zogen nach Punkten mit dem Zweiten SV Ried gleich, die Tiroler sind zwei Zähler dahinter Vierter. Der Abstand auf Schlusslicht SCR Altach schrumpfte aber auf zwei Punkte.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Viele Zweikämpfe, aber keine Tore im Tivoli Stadion Tirol