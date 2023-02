Kein Verfahren gegen Kühbauer von ÖFB und Bundesliga

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer muss wegen des Testspiel-Eklats am Freitag in Belek gegen Wisla Krakau kein Verfahren durch den ÖFB oder die österreichische Fußball-Bundesliga befürchten. Wie die Liga am Mittwoch der APA mitteilte, könnte in diesem Fall aufgrund des Austragungsortes der Partie nur der türkische Verband tätig werden. Dies erscheint jedoch äußerst unrealistisch.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Kühbauer muss keine Strafe befürchten