Keine Einigung Rapids mit LA Galaxy über Grüll-Wechsel

Rapids Marco Grüll wird mit einem Wechsel in die Major League Soccer zu LA Galaxy in Verbindung gebracht. Bisher kam es jedoch zu keiner Einigung zwischen den Clubs, wie Rapid-Trainer Zoran Barisic am Freitag berichtete. Das Transferfenster in Nordamerika ist bis 24. April geöffnet, derzeit ist der Cupfinalist nicht gewillt, den vierfachen Teamspieler ziehen zu lassen. Barisic: "Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, wenn der Verein mit dem Preis nicht einverstanden ist."

Bleibt Grüll weiter im grünweißen Trikot?

Grüll wird also voraussichtlich auch beim Cupfinale am 30. April in Klagenfurt gegen Sturm Graz noch Rapidler sein. Für diese Partie sind die rund 12.000 den Hütteldorfern zustehenden Tickets vergriffen. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion hätten mehr Fans Platz gefunden, Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann wollte einer möglichen Verlegung trotzdem nicht nachtrauern. "Wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können, aber es ist nun mal so. Es wäre ein schönes Fußballfest in Wien gewesen, doch wir freuen uns genauso, in Klagenfurt zu spielen."