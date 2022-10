Keine gelungene Champions-League-Generalprobe von Salzburg

Red Bull Salzburgs Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Dinamo Zagreb ist nicht nach dem Geschmack des österreichischen Fußball-Serienmeisters verlaufen. Die "Bullen" schrammten am Samstag beim 1:1 gegen den LASK haarscharf an einer Heimniederlage vorbei, ein Treffer von Oumar Solet in der 96. Minute verhinderte die erste Bundesliga-Pleite in Wals-Siezenheim nach 31 Partien. Trainer Matthias Jaissle war dennoch bemüht, die positiven Aspekte hervorzuheben.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Solet bewahrte Salzburg vor Heimniederlage gegen LASK