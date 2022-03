Kerschbaum wechselt im Sommer ablösefrei von Admira zu Rapid

Roman Kerschbaum wechselt mit kommender Saison ablösefrei von der Admira zu Rapid. Das gaben beide Fußball-Bundesligisten am Dienstag bekannt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler erhielt bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis 2025. Der mehrfache ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler absolvierte seit Jänner 2015 bei Grödig (2015/16), Wacker Innsbruck (2016/17, 2017/18, 2018/19) und Admira (seit 2019/20) 130 Partien in der obersten Spielklasse und weitere 60 in der 2. Liga.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Kerschbaum ist ab nächster Saison Rapidler