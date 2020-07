Kim Jung-min setzt seine Fußball-Karriere in Portugal fort. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Double-Gewinner Red Bull Salzburg zum portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes, wie die "Bullen" verlauteten. Zuletzt hatte Kim leihweise für die Admira gespielt. In Salzburg war er nur im Youth-League-Team sowie beim Kooperationsclub FC Liefering in der 2. Liga zum Einsatz gekommen.

Quelle: APA