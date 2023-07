Klagenfurt feiert 3:1-Auftakterfolg bei WSG Tirol

Austria Klagenfurt hat erstmals in der Vereinsgeschichte einen Auftaktsieg in der Fußball-Bundesliga gelandet. Das Team von Trainer Peter Pacult setzte sich am Samstag in der ersten Runde auswärts bei der WSG Tirol verdient mit 3:1 (1:0) durch. Die Treffer für die Kärntner erzielten Sinan Karweina (10.) und Andrew Irving (53., 97.), Luca Kronberger konnte vor 1.960 Zusehern am Innsbrucker Tivoli zwischenzeitlich nur verkürzen (77.).

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Karweina bot eine starke Vorstellung

Für die WSG stürmte das neu verpflichtete Duo Nik Prelec und Aleksander Buksa von Beginn weg. Im Tor erhielt der Tscheche Adam Stejskal von Langzeit-Trainer Thomas Silberberger, der seine elfte Saison mit der WSG in Angriff nahm, den Vorzug vor Benjamin Ozegovic. Bei Klagenfurt herrschte nach einigen Abgängen eine angespannte Personalsituation, zudem fehlten Sebastian Soto, Nicolas Binder und Neuverpflichtung Iba May verletzt. Dennoch gelang den Kärntnern ein optimaler Start in die neue Spielzeit. Eine Hereingabe von Irving verwertete Karweina völlig unbedrängt mit dem Kopf (10.). Die Wattener fanden postwendend eine hochkarätige Gelegenheit vor, Prelec scheiterte am herausstürmenden Tormann Phillip Menzel (11.). Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen etwas, Klagenfurt blieb aber durch den auffälligen Karweina gefährlich. Ein Distanzschuss des Angreifers streifte das Lattenkreuz (25.), einen Abschluss aus spitzem Winkel entschärfte Stejskal (39.). Die WSG verbuchte nach dem Abgang des spielstarken Abwehrspielers Raffael Behounek Schwierigkeiten im Aufbau, in der Offensive fehlte weitestgehend die Durchschlagskraft. Zur Pause reagierte Silberberger auf die maue Vorstellung seiner Defensive und brachte Innenverteidiger Osarenren Okungbowa für Felix Bacher. Der neue Mann verlieh der WSG-Abwehr allerdings keine Stabilität - im Gegenteil. Nach einer flachen Hereingabe unterlief Okungbowa beinahe ein Eigentor (48.), wenig später machte der 29-Jährige mit einem fatalen Rückpass auf sich aufmerksam. Karweina konnte daraus aber keinen Profit schlagen (53.). Zwischenzeitlich hatte Prelec nach einem sehenswerten Chipball von Ertlthaler den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber erneut an Menzel (51.). Dies sollte sich rächen. Ein Eckball von Klagenfurt wurde nicht konsequent geklärt, über Karweina kam der Ball wieder zum Eckenschützen Irving, der mit einem abgefälschten Schuss das 2:0 erzielte (54.). Folgend wurde ein Eigentor von Okungbowa nach VAR-Studium aufgrund eines Handspiels von Karweina in der Entstehung zurückgenommen (61.). Anstelle der endgültigen Entscheidung verlieh Luca Kronberger der Partie mit einem Kopfballtreffer aus kurzer Distanz wieder Spannung (77.). Auf eine weitere Topchance warteten die WSG-Anhänger vergeblich, Irving sorgte mit dem Schlusspfiff für den Endstand (97.).