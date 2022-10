Klagenfurt gewinnt 3:2 in Hartberg dank Last-Minute-Elfer

Austria Klagenfurt hat in einem packenden Duell in der 10. Runde der Fußball-Bundesliga beim TSV Hartberg den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Die Truppe von Peter Pacult setzte sich am Sonntag dank eines Last-Minute-Handelfmeters von Andy Irving (93.) mit 3:2 (2:1) in der Oststeiermark durch. Zuvor hatten Florian Rieder (3.) und Nicolas Wimmer (45.+5) die Kärntner zweimal in Führung gebracht.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Irving wurde zum Helden der Klagenfurter