Klagenfurt gewinnt Relegations-Hinspiel gegen St. Pölten 4:0

Austria Klagenfurt steht vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Die Kärntner besiegten den SKN St. Pölten im Hinspiel der Relegation am Mittwoch klar mit 4:0 (2:0) und fahren mit allerbesten Karten zum Rückspiel am kommenden Samstag (17.00 Uhr/Sky) in die NV Arena. Fabian Miesenböck (33.), Markus Pink (39., 91.) und Kosmas Gkezos (72./Elfmeter) schossen vor "ausverkauftem" Haus den beeindruckenden Heimsieg des Zweitligisten über den Bundesligisten heraus.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Kollektiver Jubel in Violett