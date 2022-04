Klagenfurt holt im Kärnten-Derby zum zweiten Streich aus

Bei Austria Klagenfurt ist man am vergangenen Sonntag auf den Geschmack gekommen. Der 2:1-Auswärtssieg im Kärntner Fußball-Derby gegen den WAC erfreute Mannschaft, Trainer und Fans, nun soll im "Rückspiel" am Sonntag im Wörthersee Stadion der nächste Streich folgen. Mit einem neuerlichen Erfolg hätte man in der Bundesliga-Meistergruppe Platz fünf, der zur Teilnahme am Europacup-Play-off berechtigt, mit vier Punkten Vorsprung auf die Wolfsberger abgesichert.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Pacult wünscht sich weiteren Sieg über WAC