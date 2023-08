Klagenfurt muss sich gegen Altach mit 1:1-Heimremis begnügen

Austria Klagenfurt hat sich in der Fußball-Bundesliga mit einem Heim-Remis gegen Altach begnügen müssen. Die Violetten legten beim 1:1 (0:0) am Samstagabend durch das zweite Saisontor von Sinan Karweina (52.) vor, die Vorarlberger belohnten sich aber für die folgenden Offensivbemühungen mit dem ebenso verdienten Ausgleich. Der eingewechselte Gustavo Santos köpfelte in der 84. Minute nach einem Eckball seinen ersten Treffer im Oberhaus.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Karweinas Führung war für Klagenfurt am Ende zu wenig

Für die Altacher endete damit eine Negativserie: Gegen Klagenfurt hatten sie in der Bundesliga in vier Duellen zuvor bei 1:13-Toren keinen Punkt geholt. Die Gäste holten den vierten Saisonpunkt, Klagenfurt ist nach dem Remis mit nun sechs Zählern vorerst weiter Dritter. Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen - Klagenfurt holte ein Remis in Graz, Altach siegte gegen die WSG Tirol - schickten Peter Pacult und Joachim Standfest ihre Teams nahezu unverändert aufs Feld. Einzig bei den Hausherren war Angreifer Karweina nach seiner Oberschenkelblessur wieder dabei. Die Pacult-Elf übernahm rasch das Zepter. In die Gefahrenzone konnten die Hausherren aber nicht vorstoßen. Die größte Möglichkeit der ersten Spielhälfte entsprang einem missglückten Altacher Einwurf, Jonas Arweiler prüfte SCR-Torhüter Dejan Stojanovic aus spitzem Winkel (23.). Schon in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten versuchte es Arweiler noch mit einem zu zentral angetragenen Abschluss. Die Vorarlberger verteidigten konsequent, versteckten sich jedoch nicht. Sie attackierten früh, um den Spielaufbau der Austria zu stören. Das letzte Risiko nahm aber auch Altach nicht, ein ereignisarmes 0:0 war das Pausenergebnis. Bei Altach blieb Noah Bischof draußen, Jan Jurcec übernahm. Die Torsperre brachen jedoch verdientermaßen die Klagenfurter. Simon Straudi brachte den Ball zur Mitte, Karweina konnte diesen zunächst nicht bändigen, profitierte aber davon, dass Altachs Lukas Jäger - von Andy Irving bedrängt - unfreiwillig wieder auflegte. Standfest reagierte mit Umstellungen und brachte mit Santos und Amir Abdijanovic frische Offensivkräfte, was sich lohnen sollte. Abdijanovic fand mit einem abgeblockten Schussversuch (62.) sogleich eine gute Chance vor. In einer ruppiger werdenden Partie traf Atdhe Nuhiu dann zweimal per Kopf zum vermeintlichen Ausgleich. Der Sturmtank stand zunächst jedoch im Abseits (69.), dann sah Schiedsrichter Daniel Pfister ein Foul des Stürmers (74.). Altachs Ausgleich lag in der Luft, eine Standardsituation bescherte das verdiente 1:1. Der aus Dornbirn geholte Santos setzte sich wuchtig durch und bescherte seinem Team den Punktgewinn. Einzig Jäger gefährdete diesen noch einmal: Seinen misslungenen Rückpass wehrte Stojanovic zur Ecke ab.