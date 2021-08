Klagenfurt nach Zitterpartie in Bundesliga "angekommen"

Zum ersten Mal zu elft zu Ende gespielt, zum ersten Mal drei Punkte geholt: Austria Klagenfurt hat mit einem packenden Heim-4:3 am Samstag gegen den TSV Hartberg in der 3. Runde über die Siegpremiere in der Fußball-Bundesliga jubeln dürfen. "Mit dem ersten Sieg sind wir in der Bundesliga angekommen", freute sich Trainer Peter Pacult. Und Doppel-Torschütze Markus Pink ergänzte: "Von uns ist eine Riesenlast abgefallen, es war einmal wichtig, voll angeschrieben zu haben."

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Timossi Andersson war ein ständiger Gefahrenherd