Klagenfurt peilt gegen Lustenau dritten Sieg in Folge an

Mit dem Duell zwischen den Austrias aus Klagenfurt und Lustenau kommt es am Samstag (17.00) zum Treffen der Aufsteiger der vergangenen zwei Jahre. Die Kärntner könnten dabei erstmals in ihrer Oberhaushistorie drei Siege in Folge feiern, übten sich im Vorfeld aber in Zurückhaltung. "Es wäre ein großer Fehler, wenn wir sie auf die leichte Schulter nehmen würden", erklärte Goalgetter Markus Pink. Lustenaus Motor geriet mit nur zwei Punkten aus fünf Partien zuletzt ins Stottern.

Das war freilich auch den Gegnern geschuldet. Es waren mit Salzburg, der Wiener Austria, LASK, Sturm Graz und WAC die aktuell fünf erfolgreichsten, nach gutem Saisonstart fiel Lustenau von Rang drei auf Platz acht zurück. Trainer Markus Mader sah das naturgemäß nicht als Mini-Krise. "Jetzt kommen die Gegner auf Augenhöhe, wo man Punkte machen kann mit der Bedingung, das alles passen muss bei uns. Wir sind immer noch der Aufsteiger und wissen, woher wir kommen."

Er konstatierte "von der Leistung her auf jeden Fall Fortschritte", dennoch müsse man weiter hart arbeiten. Etwa an der Tatsache, dass Matthias Maak und Co. in den bisherigen zehn Matches nur einmal nicht 0:1 zurücklagen. "Wir müssen versuchen, den Spielverlauf in unsere Richtung zu bewegen. Wenn es uns gelingt, selbst in Führung zu gehen, ergeben sich Räume, die wir dann nützen können", betonte Mader.

In solche Situationen möchte Peter Pacult erst gar nicht kommen. "Wir wollen unsere derzeitige Auswärtsserie (drei in Folge) in einen Heimsieg umwandeln, müssen aber aufpassen. Wir wissen um ihre Konterstärke", erklärte der Klagenfurt-Coach, dessen Truppe zuletzt mit Altach (4:1) und Hartberg (3:2) zweimal voll anschrieb. Pacult erkannte durchaus "Parallelen zwischen uns im Vorjahr und Austria Lustenau jetzt. Wir sind auch gleich mit einem Erfolgserlebnis gestartet, dann bekommt man Schwung. Sie haben es bisher gut gemacht."