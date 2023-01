Klagenfurt verlängert mit Cvetko, LASK mit drei Youngsters

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt hat den Vertrag mit Christopher Cvetko vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kam 2020 zur Austria und schaffte mit den Kärntnern den Aufstieg in die Bundesliga. In der laufenden Saison stand er in allen 19 Pflichtspielen in der Startelf.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Cvetko (links) bleibt längerfristig in Klagenfurt