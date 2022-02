Klagenfurt verleiht Mittelfeldmann Markelic nach Innsbruck

Fußball-Bundesligist SK Austria Klagenfurt hat Mittelfeldspieler Fabio Markelic leihweise bis Saisonende an den Zweitligisten Wacker Innsbruck abgegeben. Die Innsbrucker halten zudem eine Kaufoption auf den 20-jährigen Kärntner, gaben diese am Samstag bekannt. Markelic hat in dieser Saison neun Pflichtspiel-Einsätze für Klagenfurt absolviert, darunter sechs in der Bundesliga. In der Startformation des Aufsteigers stand er in der Liga aber nur einmal.