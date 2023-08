Klagenfurt will gegen Lieblingsgegner Altach nachsetzen

Austria Klagenfurt will in der Fußball-Bundesliga nach gelungenen Auftaktspielen nachsetzen. Fünf Zähler holten die Kärntner in den ersten drei Runden, wobei sie zuletzt Sturm in Graz ein Remis abtrotzten. Mit dem SCR Altach gastiert am Samstagabend (19.30 Uhr) ein gern gesehener Gegner am Wörthersee. Die Vorarlberger sind nach dem ersten Liga-Sieg unter Joachim Standfest in der Vorwoche jedoch heiß auf mehr.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Der Blick darf wieder nach oben gehen

Vier Siege in bisher vier Spielen im Oberhaus stehen für die Klagenfurter gegen das Team aus dem "Ländle" zu Buche. 2:0, 4:0 (beide 2021/22), 3:0 und 4:1 (2022/23) lauten die Resultate. Peter Pacult warnte dennoch vor einer zu großen Erwartungshaltung. "Wir müssen immer 100 Prozent bringen, um bestehen zu können. Das gilt gegen Sturm Graz ebenso wie gegen Altach", sagte der Austria-Trainer. Platz drei darf von den Waidmannsdorfern als schöne Momentaufnahme gesehen werden. Schnörkelloser Fußball zeichnet Klagenfurt auch diese Saison aus. "Wenn es uns gelingt, kompakt in der Abwehr zu stehen, Fehler im Aufbau zu vermeiden und zielstrebig nach vorn zu spielen, dann haben wir eine gute Chance auf Erfolg", skizzierte Pacult die Marschrichtung. Zum zweiten Heimspiel der Saison laden die Violetten Funktionäre, Trainer sowie Spielerinnen und Spieler aller im Kärntner Fußballverband organisierten Vereine bei freiem Eintritt in die Arena ein. Nicht mehr dabei sein wird Patrick Hasenhüttl. Der Vertrag mit dem Stürmer wurde vorzeitig aufgelöst. Der 26-Jährige wurde im Jänner 2022 von Unterhaching geholt, kam auch verletzungsbedingt aber kaum zum Zug. Hasenhüttl wechselt nun zum deutschen Drittligisten Hallescher FC. Die Altacher verschafften sich nach den befürchteten Niederlagen gegen Rapid und Salzburg zuletzt Luft. Das 1:0 gegen die WSG Tirol soll als Initialzündung dienen. "Die Stimmung ist sehr gut. Sie war auch vorher nicht schlecht, aber Siege machen das Salz in der Suppe aus", sagte Trainer Standfest, der bis auf Csaba Bukta (Knie) alle Spieler zur Verfügung hat. Ob der unter der Woche verpflichtete Rechtsverteidiger Sandro Ingolitsch bereits zum Einsatz kommt, ließ Standfest offen. Der Erfolg über Wattens, bei dem sein Team viele Torchancen liegen ließ, sei jedenfalls nur der erste Schritt gewesen. "Die Mannschaft hat noch lange nicht das gemacht, was sie kann. Wir haben noch sehr viel Luft nach oben", erklärte der Steirer. Der Gegner verkörpere "viel von dem, wo wir auch hinwollen", stellte Standfest klar. "Es ist eine Mannschaft, bei der die Gegner ungern ins Stadion kommen. Aber sie spielen auch richtig guten Fußball." Und auch, wenn Altach noch in keinem der vier bisherigen Duelle mit den Kärntnern punkten konnte: Dem Treffern mit Pacult blickt er durchaus mit Freude entgegen. "Es ist ein Erlebnis, den Peter zu treffen", meinte der Ex-ÖFB-Teamkicker. "Das ist Lachen ohne Ende. In Wahrheit ist er ja nicht so, wie er am Fußballfeld rüberkommt. Er ist ein netter, lustiger Typ."