Klagenfurt will zum Meistergruppenauftakt Revanche an Rapid

Nur sieben Tage nach dem Grunddurchgangskrimi zwischen Rapid und Austria Klagenfurt kommt es am Sonntag (14.30 Uhr) zum Wiedersehen am Wörthersee - diesmal zum Auftakt der zweiten Saisonphase der Fußball-Bundesliga. Der 3:0-Sieg Rapids am vergangenen Sonntag brachte beide Teams in die Meistergruppe, der Blick ist auf die internationalen Startplätze gerichtet. "Wir denken ganz klar europäisch. Das ist unser Ziel, aber kein Selbstläufer", sagte Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Pacult (l.) und Feldhofer sehen einander schon wieder